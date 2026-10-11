Звинчук вернулся в Россию после задержания в Черногории

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его команда вернулись в Россию. Самолёт авиакомпании Air Serbia из Белграда с россиянами на борту совершил посадку в Москве около 02:05 мск.
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