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Звинчук вернулся в Россию после задержания в Черногории

Звинчук вернулся в Россию после задержания в Черногории

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его команда вернулись в Россию. Самолёт авиакомпании Air Serbia из Белграда с россиянами на борту совершил посадку в Москве около 02:05 мск.

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