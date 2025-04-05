Оставшимся без работы россиянам рассказали, что делать с кредитом

Например, не допускать просрочку Россиянам, которые остались без работы и теперь не могут оплачивать кредит, порекомендовали не допускать просрочку и не игнорировать звонки из банка, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии