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Деметриус Джонсон: «Майк Перри – лучший боец 2023 года»

«Майк Перри – мой боец года. Почему? Он одолел двух чемпионов мира подряд. Теперь он «Король насилия», который победил двух моих хороших друзей – Люка Рокхолда и Эдди Альвареса в BKFC.

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