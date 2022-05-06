FiNE-NEWS

1 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В финал Лиги Европы вышел выступавший 9 лет назад в 4-м дивизионе клуб

В финал Лиги Европы вышел выступавший 9 лет назад в 4-м дивизионе клуб

Футбол , 06 мая, 00:18  0  В финал Лиги Европы вышел клуб, выступавший 9 лет назад в 4-м дивизионе чемпионата Шотландии «Рейнджерс» со счетом 3:1 дома победил немецкий «Лейпциг», которым руководит бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх