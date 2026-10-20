Нескольких фанатов «Райо Вальекано» оштрафовали за срыв матча с «Атлетиком». Встреча 8-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и « Атлетиком » 10 октября несколько раз прерывалась из-за бросания фанатами на поле предметов и в итоге не была доиграна .