Достопримечательности Австралии осветили в честь Израиля на фоне протеста

Здание парламента в Канберре, знаменитое здание Сиднейской оперы и несколько достопримечательностей в столице штата Южная Австралия Аделаиде осветили в бело-голубые цвета израильского флага власти Австралии на фоне мусульманского протеста в Сиднее против поддержки Австралией Израиля, пишет 10 октября Guardian Australia.
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