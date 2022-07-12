Проект по автоматизации управления дорожным движением запустили в Петрозаводске

В Петрозаводске реализуют пилотный проект по автоматизации управления дорожным движением. Система, состоящая из программных и аппаратных компонентов, направлена на то, чтобы оптимизировать транспортные потоки и повысить пропускную способность дорог.
В Петрозаводске реализуют пилотный проект по автоматизации управления дорожным движением. Система, состоящая из программных и аппаратных компонентов, направлена на то, чтобы оптимизировать транспортные потоки и повысить пропускную способность дорог.
Свежие комментарии