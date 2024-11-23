Зима в России удивит: синоптики предсказывают +15°C на Новый год и развеяли мифы о снеге Юлия ЧелкановаЗима в России всегда ассоциировалась с морозами и снежными покровами, однако предстоящий Новый год может внести коррективы в эти традиционные представления.