Зима в России удивит: синоптики предсказывают +15°C на Новый год и развеяли мифы о снеге Юлия ЧелкановаЗима в России всегда ассоциировалась с морозами и снежными покровами, однако предстоящий Новый год может внести коррективы в эти традиционные представления.
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