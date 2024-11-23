НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

325 подписчиков

Зима в России удивит: синоптики предсказывают +15°C на Новый год и развеяли мифы о снеге

Зима в России удивит: синоптики предсказывают +15°C на Новый год и развеяли мифы о снеге

Зима в России удивит: синоптики предсказывают +15°C на Новый год и развеяли мифы о снеге Юлия ЧелкановаЗима в России всегда ассоциировалась с морозами и снежными покровами, однако предстоящий Новый год может внести коррективы в эти традиционные представления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх