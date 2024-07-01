🇩🇪 Как власти Германии натравливают левых радикалов на правых консерваторов На этих выходных город Эссен стал горячей точкой на политической карте Германии.
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🇩🇪 Как власти Германии натравливают левых радикалов на правых консерваторов На этих выходных город Эссен стал горячей точкой на политической карте Германии.
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