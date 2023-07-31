«Верной дорогой идете, товарищи!»: Рассказываю, какими конкретными шагами Россия ответила на русофобию и предательство Казахстана

Nikolay Stepanov

У меня в Атласе мира 1940 года северная граница Казахстана проходит по северной границе Карагандинской области! Это Хрущев в 1954 году в мае месяце (СМОТРИТЕ ГАЗЕТЫ ТЕХ ЛЕТ, если найдёте) отдал Казахстану 5 областей России, чтобы Брежневу было легче управлять освоением целины из одного центра. А потом уже уже без лишнего шума отдали области России - оствшиеся области теперешнего северного Казахстан. Это была плата за Байконур.