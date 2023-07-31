Прошло то время, когда мы считали, что Казахстан — друг и союзник России. Сегодня наш сосед, по сути, становится форпостом США и Британии в Центральной Азии, сделав резкий геополитический поворот на Запад, и раз за разом делает недружественные шаги по отношению в России.
«Верной дорогой идете, товарищи!»: Рассказываю, какими конкретными шагами Россия ответила на русофобию и предательство Казахстана
Комментарии
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Nikolay Stepanov
У меня в Атласе мира 1940 года северная граница Казахстана проходит по северной границе Карагандинской области! Это Хрущев в 1954 году в мае месяце (СМОТРИТЕ ГАЗЕТЫ ТЕХ ЛЕТ, если найдёте) отдал Казахстану 5 областей России, чтобы Брежневу было легче управлять освоением целины из одного центра. А потом уже уже без лишнего шума отдали области России - оствшиеся области теперешнего северного Казахстан. Это была плата за Байконур.
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3 час.
лл
лина любимцева
Этот Хрущев правил мало, НО СТОЛЬКО НАТВОРИЛ!! До сих пор расхлебываем... Пусть крутится в гробу, тварь поганая!!... Вот ТАК никчемность допускать во власть...
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3 час.
ВТ
Василий Топчий
Руководство Казахстана долго уговаривало и просило Россию и «Росатом» помочь в решении энергетических проблем Республики — построить АЭС в Бишкеке. Автор, учи географию. Бишкек= столица Киргизии.
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3 час.
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