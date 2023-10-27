Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении

Николай Николаевич

Пашинян проснулся? Когда пасть разевал,признавая территорию Азербайджана,Про свою страну,сутулая собака,забыл? А сейчас хлебало может закрыть. Всё надо делать вовремя. Я против абортов,но его мать не досмотрела....