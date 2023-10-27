В Баку придумали концепцию «восемь сел» для полной транспортной блокады Армении @ EPA/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Армянский премьер Пашинян, похоже, осознал, до какого предела довел свое государство.
Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении
Комментарии
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МИ
Михаил Игнатов
Очень жаль армянский народ.
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23 час.
Николай Николаевич
Пашинян проснулся? Когда пасть разевал,признавая территорию Азербайджана,Про свою страну,сутулая собака,забыл? А сейчас хлебало может закрыть. Всё надо делать вовремя. Я против абортов,но его мать не досмотрела....
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22 час.
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