БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении

Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении

В Баку придумали концепцию «восемь сел» для полной транспортной блокады Армении @ EPA/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Армянский премьер Пашинян, похоже, осознал, до какого предела довел свое государство.

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Комментарии
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МИ
Михаил Игнатов
Очень жаль армянский народ.
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23 час.
Николай Николаевич
Пашинян проснулся? Когда пасть разевал,признавая территорию Азербайджана,Про свою страну,сутулая собака,забыл? А сейчас хлебало может закрыть. Всё надо делать вовремя. Я против абортов,но его мать не досмотрела....
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22 час.

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