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Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов с 300-летним юбилеем прокуратуры

Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов с 300-летним юбилеем прокуратуры

Богатый опыт сотрудников, их верность долгу, ответственность станут им подспорьем, помогут и дальше выполнять важнейшую государственную миссию — стоять на страже законных прав граждан и интересов государства, выразил уверенность Александр Моор.

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