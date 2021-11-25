Политика как она есть

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Культура крымского министра культуры

Культура крымского министра культуры

А в Крыму арестовали министра культуры - немного похожую на Фурцеву. Арину Новосельскую арестовали за взятку в 25 000 000 рублей, и уволили в связи с утратой доверия.

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