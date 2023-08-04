Власти Новосибирской области хотят провести всероссийский хоккейный форум на новой арене «Сибири»

«В рамках этой арены, в рамках ее опять-таки многофункциональности мы хотим начать со следующего года проводить именно хоккейный форум, такой масштабный российского уровня, где будут обсуждаться проблемы развития как детского, так и профессионального хоккея.
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