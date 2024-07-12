Генерала Росгвардии осудили на 9,5 лет. Теперь он просится на СВО

Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии подал ходатайство для участия в СВО Военный суд приговорил тыловика Росгвардии Вадима Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам строгого режима по делу о получении взятки в размере 19 млн рублей.
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