Страна и люди
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Страна и люди

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Генерала Росгвардии осудили на 9,5 лет. Теперь он просится на СВО

Генерала Росгвардии осудили на 9,5 лет. Теперь он просится на СВО

Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии подал ходатайство для участия в СВО Военный суд приговорил тыловика Росгвардии Вадима Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам строгого режима по делу о получении взятки в размере 19 млн рублей.

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Комментарии
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ШКИПЕР
С такой харей на СВО, что он там будет делать ? Пусть работает на зоне и гасит долг .
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12 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Рядовым в 1 эшелон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5 час.

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