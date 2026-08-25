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Регионы России

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Новошахтинский НПЗ временно приостановил работу после атаки БПЛА

Новошахтинский НПЗ временно приостановил работу после атаки БПЛА

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области временно приостановил работу после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате которой предприятие получило повреждения.

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