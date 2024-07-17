Сенат США подал законопроект о создании прав для этического развития ИИ

«Закон о защите происхождения и целостности контента в СМИ от редактирования и фальшивого наполнения» (COPIED Act), который запретит неэтичное использование контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, и технологии deep face, представил сенат США, сообщил 16 июля портал TechSpot.