Сенат США подал законопроект о создании прав для этического развития ИИ

«Закон о защите происхождения и целостности контента в СМИ от редактирования и фальшивого наполнения» (COPIED Act), который запретит неэтичное использование контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, и технологии deep face, представил сенат США, сообщил 16 июля портал TechSpot.
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