Для достижения гиперзвуковых скоростей американским ракетам еще придется попотеть

Поиск решений для гиперзвука в США пока ограничен лабораторными исследованиями.Как ранее сообщал «Царьград», экс-президент США Трамп заявил, что Россия украла у США чертежи супер-пупер ракеты и построила ее, вместе с тем, даже с некими чертежами, для достижения практических гиперзвуковых скоростей американским ракетам и конструкторам еще придется попотеть и в прямом, и переносном смысле, сообщает Техкульт.