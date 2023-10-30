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Для достижения гиперзвуковых скоростей американским ракетам еще придется попотеть

Для достижения гиперзвуковых скоростей американским ракетам еще придется попотеть

Поиск решений для гиперзвука в США пока ограничен лабораторными исследованиями.Как ранее сообщал «Царьград», экс-президент США Трамп заявил, что Россия украла у США чертежи супер-пупер ракеты и построила ее, вместе с тем, даже с некими чертежами, для достижения практических гиперзвуковых скоростей американским ракетам и конструкторам еще придется попотеть и в прямом, и переносном смысле, сообщает Техкульт.

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