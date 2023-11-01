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Главы Госдепа и Пентагона: если разделить финансирование Израиля и Украины, Путин победит

Главы Госдепа и Пентагона: если разделить финансирование Израиля и Украины, Путин победит

Главы Госдепартамента США и Пентагона пытались убедить американских сенаторов, что в случае одобрения предоставления финансирования исключительно Израилю, не учитывая при этом нужды Украины, президент России Владимир Путин неминуемо победит.

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