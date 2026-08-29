Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил три позиции ВСУ в Сумской области

Расчет БПЛА 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» за сутки с 28 по 29 августа уничтожил три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным «Дос».
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