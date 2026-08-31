В Свердловской области БПЛА и их обломки повредили жилые дома и логистический центр

После атаки возникли возгорания. На местах работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей.Свердловская область подверглась очередной атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
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