В Татарстане по нацпроекту диспансеризацию прошли более 2 тыс. пожилых граждан

Более двух тысяч пожилых жителей Татарстана, проживающих в сельской местности, прошли медицинское обследование в январе 2024 года в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который был запущен по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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