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Царьград

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Испания продолжит поставки ракет для ЗРК Patriot Украине

Испания продолжит поставки ракет для ЗРК Patriot Украине

Испания продолжит поставки ракет для ЗРК Patriot Киеву, заявил 2 сентября Хосе Мануэль Альбарес на встрече министров ЕС в Ирландии.

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