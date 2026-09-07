«СибАвтоДорСнаб» представит решения для северной инфраструктуры на деловой миссии в Нерюнгри

Красноярская компания «СибАвтоДорСнаб», входящая в ГК «Лидер», примет участие в деловой миссии, которая пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия).
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