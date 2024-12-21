Google добавит в поисковик ИИ-режим в ответ на запуск ChatGPT Search Google намеревается ...

Google добавит в поисковик ИИ-режим в ответ на запуск ChatGPT SearchGoogle намеревается добавить на поисковую страницу новую опцию — режим искусственного интеллекта, который вместо традиционной выдачи предлагает диалог с чат-ботом, способным отвечать на вопросы.