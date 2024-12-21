НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Google добавит в поисковик ИИ-режим в ответ на запуск ChatGPT Search Google намеревается ...

Google добавит в поисковик ИИ-режим в ответ на запуск ChatGPT Search Google намеревается ...

Google добавит в поисковик ИИ-режим в ответ на запуск ChatGPT SearchGoogle намеревается добавить на поисковую страницу новую опцию — режим искусственного интеллекта, который вместо традиционной выдачи предлагает диалог с чат-ботом, способным отвечать на вопросы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх