Ночной удар по Украине: массированная атака затронула предприятия, обеспечивавшие армию, и логистические узлы, через которые шло западное оружие

Ночной удар по Украине: массированная атака затронула предприятия, обеспечивавшие армию, и логистические узлы, через которые шло западное оружиеМинувшей ночью российские Вооруженные силы провели массированную атаку по объектам на территории Украины, выбрав в качестве приоритетных целей не только военную инфраструктуру, но и предприятия, напрямую задействованные в обеспечении украинской армии.
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