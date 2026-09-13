Ночной удар по Украине: массированная атака затронула предприятия, обеспечивавшие армию, и логистические узлы, через которые шло западное оружие

Ночной удар по Украине: массированная атака затронула предприятия, обеспечивавшие армию, и логистические узлы, через которые шло западное оружиеМинувшей ночью российские Вооруженные силы провели массированную атаку по объектам на территории Украины, выбрав в качестве приоритетных целей не только военную инфраструктуру, но и предприятия, напрямую задействованные в обеспечении украинской армии.