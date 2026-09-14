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Регионы России

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КДК рассмотрит удаление защитника ЦСКА Матеуса Рейса за нарушение и толчок арбитру

КДК рассмотрит удаление защитника ЦСКА Матеуса Рейса за нарушение и толчок арбитру

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 16 сентября рассмотрит удаление защитника ЦСКА Матеуса Рейса за серьёзное нарушение правил и его толчок в спину главного арбитра Инала Танашева после показа красной карточки в матче восьмого тура чемпионата страны.

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