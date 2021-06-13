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Исторический маршрут Уссурийска: судьба Китайского театра

Исторический маршрут Уссурийска: судьба Китайского театра

Уссурийск таит в себе немало интересных фактов, связанных с историей становления города. Заглянув в прошлое, можно найти увлекательные фрагменты истории, о которых современные жители могут даже не догадываться.

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