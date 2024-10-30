БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как японцы задушили тайваньскую наркоманию

Как японцы задушили тайваньскую наркоманию

Тайбэй в 1940 году Как уже говорилось в предыдущей статье, посвяшенной японской политике подавления опиумокурения в Маньчжурии, Тайвань стал первой территорией, на которой японские власти столкнулись с опием как серьезной социально-экономической проблемой, да и политической тоже.

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