Силовой кабель в Москве: как устроены линии, чем отличаются марки и на что смотреть при выборе

Силовой кабель в Москве выбирают по нагрузке, грунту и способу прокладки. В материале разобраны виды и марки силовых кабелей, сечение жилы, изоляция, отличие меди от алюминия, кабель низкого и высокого напряжения, правила прокладки и монтажа на городских объектах.