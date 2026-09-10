Силовой кабель в Москве: как устроены линии, чем отличаются марки и на что смотреть при выборе

Силовой кабель в Москве выбирают по нагрузке, грунту и способу прокладки. В материале разобраны виды и марки силовых кабелей, сечение жилы, изоляция, отличие меди от алюминия, кабель низкого и высокого напряжения, правила прокладки и монтажа на городских объектах.
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