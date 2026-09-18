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Красный Север

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«Магнит-Кухню» в Салехарде закрыли на 80 суток из-за просрочки и грязи

«Магнит-Кухню» в Салехарде закрыли на 80 суток из-за просрочки и грязи

В Салехарде после проверки Роспотребнадзора городской суд на 80 суток приостановил работу цеха по приготовлению готовых блюд в магазине «Магнит-Корокия» на улице Обдорской.

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