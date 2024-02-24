Обнаружены 68 областей мозга, участвующих в формировании устойчивых моногамных отношений – eLife

Исследователи разработали первую комплексную карту мозга, показывающую активность степных полевок во время спаривания, обнаруживая 68 областей мозга, участвующих в формировании устойчивых моногамных отношений.
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