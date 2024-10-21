Россиян предупредили о росте цен на бензин с 1 ноября

Розничные цены на бензин в России начали расти. Для этого есть несколько причин – снижение предложения на рынке в связи с профилактическим ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также сезонное подорожание из-за уборочной кампании.
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