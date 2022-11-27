Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Де Рон об отсутствии России на ЧМ-2022: «Грустно и за Миранчука, и за всех игроков. Очень тяжелый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора»

Мартен де Рон высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2022. «Грустно ли мне, что Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх