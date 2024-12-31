Пьем вкусно и в меру: топ-5 новогодних коктейлей, от которых теплеет на душе

Салаты на Новый год уже готовы, а продумать список алкогольных напитков не дошли руки? Зачем ограничиваться обычными сочетаниями вроде виски с колой, когда можно удивить гостей необычными коктейлями! «ФедералПресс» собрал простые рецепты напитков, которые подарят вам уют и праздничный настрой в новогоднюю ночь.
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