«Технологический суверенитет - гораздо более важное и емкое понятие, чем импортозамещение», - заявил в интервью Тимур Аитов

Инфраструктура, импортозамещение, цифровая трансформация и так далее, таких мероприятий у нас сегодня много, постоянно обсуждается привычная повестка - как провести импортозамещение и добиться технологического суверенитета? С тем, чтобы бизнес, граждане и государство в целом не пострадали, а еще и ощутимо выиграли.
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