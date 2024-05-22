«Технологический суверенитет - гораздо более важное и емкое понятие, чем импортозамещение», - заявил в интервью Тимур Аитов

Инфраструктура, импортозамещение, цифровая трансформация и так далее, таких мероприятий у нас сегодня много, постоянно обсуждается привычная повестка - как провести импортозамещение и добиться технологического суверенитета? С тем, чтобы бизнес, граждане и государство в целом не пострадали, а еще и ощутимо выиграли.