НАТО усиливает присутствие в Балтике Французское разведывательное судно FS Dupuy de Lôme (A759) пришвартовался в финском порту Хельсинки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
НАТО усиливает присутствие в Балтике Французское разведывательное судно FS Dupuy de Lôme (A759) пришвартовался в финском порту Хельсинки.
Свежие комментарии