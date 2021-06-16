Народный календарь. Дневник погоды 16 июня 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 16 ИЮНЯ.ДЕНЬ ЛУКИ ВЕТРЕННИКАЛУКЬЯН ВЕТРЯК В этот день православная церковь вспоминает святых мучеников Лукиана Бельгийского, жившего в 1 веке в Римеи Лукиана (Лукиллиана) Антиохийского, пострадавшего за веру в 3 веке.