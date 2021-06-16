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Народный календарь. Дневник погоды 16 июня 2021 года

Народный календарь. Дневник погоды 16 июня 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 16 ИЮНЯ.ДЕНЬ ЛУКИ ВЕТРЕННИКАЛУКЬЯН ВЕТРЯК В этот день православная церковь вспоминает святых мучеников Лукиана Бельгийского, жившего в 1 веке в Римеи Лукиана (Лукиллиана) Антиохийского, пострадавшего за веру в 3 веке.

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Любовь Ивановна
В Калуге наконец-то пришло настоящее лето. Синоптики дают самые благоприятные прогнозы на ближайшую неделю.В среду, 16 июня, термометры покажут +23 градуса. Ожидается переменная облачность, возможны небольшие осадки. Но даже если дождь и будет, то с ним можно и смириться: во-первых, он будет небольшим, во-вторых, последним на этой наделе.С четверга по воскресенье установится ясная солнечная погода. Температура воздуха будет в районе 25 градусов тепла. Правда, стоит учитывать, что ночами столбик термометра будет опускаться примерно до 14 градусов, поэтому на ночные прогулки лучше брать кофту.На следующей неделе синоптики обещают ещё более тёплую погоду, но пока не будем забегать вперёд. Погода имеет свойство меняться. Порадуемся ближайшей хорошей погоде.

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