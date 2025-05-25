Симоньян: независимая позиция Трампа ставит под угрозу его безопасность

Журналист провела параллель с судьбой Джона Кеннеди.В рамках телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» главный редактор медиахолдинга «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила глубокую обеспокоенность по поводу безопасности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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