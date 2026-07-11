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Джа Морэнт об атмосфере «Портленда»: «Дени Авдия – главный провокатор»

Джа Морэнт перешел в «Блэйзерс» и рассказал об атмосфере в коллективе. «Они постоянно провоцируют. Пытаются тебя расшевелить, это точно.

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