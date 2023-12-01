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Reuters: Отказ Байдена идти на второй срок приведет к борьбе среди демократов

Reuters: Отказ Байдена идти на второй срок приведет к борьбе среди демократов

У представителей Демократической партии Соединенных Штатов Америки отсутствует запасной план, который можно было бы применить в том случае, если президент страны Джо Байден по той или иной причине примет решение в пользу прекращения своей кампании по переизбранию в рамках выборов на пост главы государства в 2024 году.

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