Ксения Собчак показала подросшего сына Платона

Ксения Собчак поделилась редким фото с сыном Журналистка редко публикует фотографии со своим сыном. Фото: Ксения Собчак / соцсети 42-летняя Ксения Собчак, экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2», опубликовала фото с сыном Платоном, которого она родила в браке с актером Максимом Виторганом.