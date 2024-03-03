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Ксения Собчак показала подросшего сына Платона

Ксения Собчак показала подросшего сына Платона

Ксения Собчак поделилась редким фото с сыном Журналистка редко публикует фотографии со своим сыном. Фото: Ксения Собчак / соцсети 42-летняя Ксения Собчак, экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2», опубликовала фото с сыном Платоном, которого она родила в браке с актером Максимом Виторганом.

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