Памятник «Пожарным и спасателям» открыли на Аллее героев в г. Туймазы Башкирии

Скульптура пожарного со спасенным ребенком на руках стала центральной в композиции тем, кто выполняет благородную миссию – спасает людей из самых сложных ситуаций, предотвращает различные катастрофы и происшествия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии