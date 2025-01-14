Игорь Васиков

Россия, точно не проигрывает. Но вот некоторые враги внутри России пока выигрывают. Это те, кто возвращает в сферу влияния уезжантов, те, кто принимает в Госду..е спорные законы. Те, кто спускает на тормозах враждебную деятельность местных чиновников-неразрешантов.