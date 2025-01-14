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Царьград

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Уходящий президент США Байден заявил, что Россия проигрывает на поле боя

Уходящий президент США Байден заявил, что Россия проигрывает на поле боя

Президент США Джо Байден, чей срок заканчивается через неделю, выступил в Госдепартаменте, подведя итог своему правлению.

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Комментарии
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Амара Карпова
Живой труп в своем мире😂
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18 час.
Игорь Васиков
Россия, точно не проигрывает. Но вот некоторые враги внутри России пока выигрывают. Это те, кто возвращает в сферу влияния уезжантов, те, кто принимает в Госду..е спорные законы. Те, кто спускает на тормозах враждебную деятельность местных чиновников-неразрешантов.
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18 час.

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