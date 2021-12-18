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Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе на 18 декабря: плюс 112, четверо умерли

Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе на 18 декабря: плюс 112, четверо умерли

По состоянию на 18 декабря в городе зарегистрированы 112 новых случаев заболевания COVID-19. По информации городского департамента здравоохранения, 138 человек выписаны после выздоровления, умерли четыре человека в возрасте от 69 лет до 81 года.

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