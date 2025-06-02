🏖 Этим летом в Крыму открыты для посещения около 350 пляжей Кроме того, для гостей полуострова готовы более 1,1 тысячи коллективных средств размещения и около 450 туристических маршрутов.
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🏖 Этим летом в Крыму открыты для посещения около 350 пляжей Кроме того, для гостей полуострова готовы более 1,1 тысячи коллективных средств размещения и около 450 туристических маршрутов.