Кардиолог Вадали назвала продукты, вредящие сердцу и сосудам

Кардиолог Сириша Вадали рассказала Parade о вреде мясных полуфабрикатов для сердца. Врач предостерегает от потребления колбасы и сосисок, богатых насыщенными жирами и консервантами, и советует заменить их нежирной рыбой и фасолью.