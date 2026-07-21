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Царьград

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Кардиолог Вадали назвала продукты, вредящие сердцу и сосудам

Кардиолог Вадали назвала продукты, вредящие сердцу и сосудам

Кардиолог Сириша Вадали рассказала Parade о вреде мясных полуфабрикатов для сердца. Врач предостерегает от потребления колбасы и сосисок, богатых насыщенными жирами и консервантами, и советует заменить их нежирной рыбой и фасолью.

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