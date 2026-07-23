В Госдуме предложили налоговые послабления для пострадавших от атак на склады WB

Депутаты Госдумы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Александр Демин написали обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предложили предоставить отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА на складские комплексы Wildberries.