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В Госдуме предложили налоговые послабления для пострадавших от атак на склады WB

В Госдуме предложили налоговые послабления для пострадавших от атак на склады WB

Депутаты Госдумы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Александр Демин написали обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предложили предоставить отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА на складские комплексы Wildberries.

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