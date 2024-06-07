Онищенко рассказал, как справиться с дефицитом витаминов

С дефицитом витаминов в организме помогает употребление биологически активных добавок (БАД). Они компенсируют те органические вещества, которые человек не может получить при употреблении суточной нормы калорий.
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