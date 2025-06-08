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Пушков: Маск ошибся, вступив в конфликт с Трампом

Пушков: Маск ошибся, вступив в конфликт с Трампом

Предприниматель Илон Маск ошибся, вступив в конфликт с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом написал в Telegram-канале член российского Совета Федерации Алексей Пушков, согласившийся с точкой зрения отца Маска Эррола.

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